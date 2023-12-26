شيماء البرديني: البحيرات ثروة كبيرة.. والقيادة السياسية تعمل على حمايتها وتنميتها

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن حماية البحيرات المصرية وتنمية قدراتها، بمثابة إشارة البدء لتغيير ملامح هذا الملف المهم.

وأضافت البرديني، خلال حديثها ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ البحيرات المصرية ثروة كبيرة طالتها بعض التعديات على مدار السنوات الماضية، رغم كونها مساحة كبيرة وضخمة للإستثمارات المالية وإقامة مجتمعات كاملة.

وأوضحت الكاتبة الصحفية أنّ هناك حوالي 6 بحيرات على مستوى مصر من 14 بحيرة لها قوانين خاصة، سواء كمحميات طبيعية أو لها أهمية دولية مختلفة، مشيرة إلى أنّه بجانب إعلاء القانون يمكن إقامة مشروعات ومجتمعات سياحية وتوفير فرص العمل، فهذه البحيرات عبارة عن استثمار على رقعة ومساحة واسعة ويستفيد منه كل المصريين.

وأكدت البرديني أنّ كل التوجيهات الرئاسية تؤكد الاهتمام بالبيئة، واعتبارا من العام الماضي وتحديدا منذ مؤتمر قمة المناخ «كوب 27»، الذي عُقد بشرم الشيخ، فكل المشروعات التي أقامتها الدولة وكل التوجيهات الرئاسية تؤكد الاهتمام بالبيئة والالتزام والاهتمام بالأكواد والمعايير البيئية والاحتفاظ بأكبر قدر ممكن بالحياة الصحية والسليمة للمواطنين، وهو أساس في كل المشروعات الدولة.

وأشارت إلى أنّ التوجيهات الرئاسية تهتم بكل مناطق مصر، فالتوجيهات تستهدف البحيرات التي تقع في عدد من المحافظات التي ستنال قدرا من الاهتمام والتنمية التي كانت من قبل.

وأكدت شيماء البرديني أنّ التوجيهات الرئاسية بشأن حماية البحيرات المصرية وتنمية قدراتها، خطوة مهمة للحفاظ على الثروة الطبيعية واستغلالها على النحو الأمثل، بما يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.