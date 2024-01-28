إزالة تعديات على أملاك الدولة في البدرشين ومنشأة القناطر

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اصطفاف المعدات والآلات بالمراكز والمدن والتأكد من مدى جاهزيتها لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ويتم تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير 2024، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

إزالة التعديات على أملاك الدولة في البدرشين

وتابع المحافظ جهود مراكز ومدن البدرشين ومنشأة القناطر في إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي بلغت 8650 مترا.

وقام مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات على أراض أملاك الدولة ولاية الآثار بقرية ميت رهينة علي مساحه 550 مترا مربعا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، تم إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمساحة 8100 مترا بقرية بني سلامة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات

ووجَّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد المحافظ على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .