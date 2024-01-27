التصدي لـ21 مخالفة بناء في أول أيام الموجة 22 لإزالة التعديات بسوهاج

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأعمال البناء بدون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

تنفيذ الموجه الـ22 بسوهاج

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك وفق الجدول الزمني، اعتباراً من اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري، حيث تم حصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

إزالة 21 بناء مخالف بسوهاج

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما بسوهاج، بحمله إزالة فورية لعدد 21 مخالفة في اليوم الأول لبدء تنفيذ الموجة 22، وشددت هويدة الشافعي رئيس المركز على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.