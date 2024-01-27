محافظ المنيا: انطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت، إذ جرى حصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

بدأ تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات

وتابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها، في اليوم الأول لتنفيذ الموجة 22، مشددًا على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، وعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.

رفع كفاءة وصيانة المعدات

وشدد على التأكد من عمل كل المعدات بالكفاءة المطلوبة، إذ جرى رفع كفاءة وصيانة المعدات، لتنفيذ أعمال الموجة 22، لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه بنطاق المحافظة.