انطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالقليوبية

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بدء أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن بنها والقناطر الخيرية، اليوم وحتى 12 أبريل المقبل، حيث تم حصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنفيذ حالات الإزالة وفقا للتوقيتات المحددة لها للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

جهود مركز ومدينة بنها

وتابع المحافظ جهود مركز ومدينة بنها خلال اليوم الأول لبدء تنفيذ الموجة 22 أسفرت عن إزاله 2 حالة بناء على مساحة 750 مترا مربعا، كما تم إزالة 5 أدوار مخالفة ببرج مكون من 10 أدوار بمنطقة الزهور والمتفرع من شارع 8 بمنطقة الفلل بمدينه بنها، بالإضافة إلى إزالة طابق مخالف بمبنى على مساحه 150 مترا بمنطقة الهابيتات بمنطقة الفلل.

جهود مركز ومدينة القناطر

وفي القناطر الخيرية تم اليوم إزالة تعدي عبارة عن جمالون بدون سقف على مساحة 900 متر بالقرار رقم 909 لسنة 2023 قطاع أبو الغيط، وإزالة فورية لحالة إعادة تعدي عبارة عن قاعة أفراح على مساحة 4200 متر تقريبا، بالإضافة إلى إزالة فورية لحالة تعدي عبارة عن قاعة أفراح على مساحة 1400متر تقريبا أملاك ري قطاع أبو الغيط.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

يذكر أن الحملات اعتبارا من الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 وحتى الخميس 25 يناير 2024 أسفرت عن إزالة 2027 حالة أراضي زراعية بمساحة 122 فدانا و15 قيراطا و4 أسهم، وعدد مخالفات بناء 672 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة 82987 مترا مربعا، بإجمالي 2699 حالة تعدي بناء وزراعة، وتم تحرير 1105 محاضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، مؤكدا عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثق بالصور لتلك الحملات.

وأكد أنه تم الإعداد الجيد والمحكم والتأكد من عمل المعدات بالكفاءة المطلوبة، حيث تم رفع كفاءة وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين أجهزة المحافظة وجهات الولاية ومديرية أمن القليوبية لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين.