«تعليم السويس»: لا صحة لظهور نتيجة الشهادة الإعدادية وأعمال التصحيح مستمرة

أكد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة السويس، استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بعد انتهائها 24 يناير الجاري، موضحا أنه لا صحة لظهور نتائج الطلاب حتى الآن.

استمرار أعمال تصحيح أوراق الامتحانات

وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم، الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات الخاصة بظهور نتيجة الشهادة الإعدادية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أنه في حالة الانتهاء من عمليات التصحيح والكنترول سيتم إعلانها عقب اعتمادها من اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

14790 طالبا أدوا امتحانات الإعدادية

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة السويس أداها 14790 طالبا وطالبة من خلال 86 لجنة عامة و737 لجنة فرعية، بمشاركة 2044 ملاحظا.