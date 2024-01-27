تعليم الإسكندرية: متابعة أعمال تصحيح وتقدير درجات طلاب الشهادة الإعدادية

في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة عمليات تقدير الدرجات والرصد بلجان النظام والمراقبة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024.

متابعة تقدير الدرجات

وقام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم صباح اليوم السبت 27 يناير، بجولة تفقديّة لمتابعة أعمال تقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية، واستهلّ جولته بمتابعة لجنة النظام والمراقبة بإدارة شرق التعليمية بمدرسة الشهيد شريف محمد عمر الإعدادية بنات، وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام شرق وناجية فؤاد وكيل الإدارة، وبحضور علا سليمان مدير عام وسط الإسكندرية، وواصل الجولة التفقدية بمتابعة لجنة النظام والمراقبة بإدارة وسط التعليمية بمدرسة اللواء محمود أحمد محمد مرزوق الإعدادية للبنين.

مراعاة الدقة

وشدّد «أبوزيد» على مراعاة الدقة في تقدير الدرجات ومراجعة الجزئيات وتصحيح كافة إجابات الطالب وخصوصًا في الأسئلة الاختيارية بما فيه مصلحة الطالب، وأشاد مدير المديرية بانتظام وانضباط أعمال التصحيح وأعمال لجان النظام والمراقبة.