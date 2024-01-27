يسعى أولياء أمور الطلاب، إلى معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة، عقب انتهاء الامتحانات يوم الخميس الماضي، إذ يعيش الأهالي حالة من الترقب، لا سيما بعد إعلان يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أنّ عمليات التصحيح بدأت بالتزامن مع بداية أول أيام الامتحانات.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة، إذ يتمكن الطلاب من الحصول عليها، من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عقب إعلانها بشكل مباشر، واعتمادها من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة

ويتمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة، من خلال الضغط على هذا الرابط، يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة2024 في محافظة البحيرة بلغ 116 ألف و689 طالب وطالبة، بواقع 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

وفيما يتعلق بموعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في البحيرة أعلن مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة أن موعد النتيجة يتزامن مع بداية الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل.