ضبط 2 طن سماد غير مصرح ببيعها في صان الحجر بالشرقية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية حملة تموينية في نطاق إدارة صان الحجر، وتم ضبط عدد من المخالفين، وحُررت لهم المحاضر التموينية اللازمة، بقيادة فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية.

ضبط 40 جوال سماد

وقال محمد عبد الله رئيس إدارة تموين صان الحجر بالشرقية، إنه تم شن حملة لضبط المخالفين في صان الحجر، حيث أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد شخص لحيازة 40 جوال سماد نترات زنة 2 طن محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية قاصدا الاتجار فيها.

وأشار «عبدالله» إلى ضبط الكميات من السماد، فيما حُرر المحضر القانوني اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخذت الإجراء.

فرض الرقابة على الأسواق

وأكد مدير الإدارة التموينية، أن مديرية التموين تجري الرقابة المستمرة على الأسواق لمنع احتكار السلع والمنتجات، وضبط الأسواق.