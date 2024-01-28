استلمها من أقرب مكان.. طريقة استخراج شهادة ميلاد من مكاتب البريد

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة كيفية استخراج شهادة الميلاد من البريد المصري بمختلف المحافظات، إذ قامت منصة مصر الرقمية بتحديد خطوات محددة من أجل الحصول عليها.

استخراج شهادة ميلاد من البريد في المحافظات

وتضمنت خطوات استخراج شهادة الميلاد من البريد المصري ما يلي:

- التوجه إلى مكتب البريد الأقرب إلى المواطن.

- طلب استخراج شهادة الميلاد المطلوبة.

- تسجيل البيانات الخاصة باسم الشخص المراد استخراج شهادة ميلاد له.

- تسجيل البيانات الخاصة باسم الأم الرباعي.

- تسجيل البيانات الخاصة باسم الأب رباعي.

- دفع قيمة استخراج شهادة الميلاد والحصول عليها.

رابط استخراج شهادة ميلاد إلكتروني

وأشارت منصة مصر الرقمية، إلى أنه يمكن للمواطنين استخراج الشهادة إلكترونيا من خلال رابط محدد من هنا، إذ يجري الدخول إليه وعمل الخطوات الآتية:

- اختيار عدد النسخ المطلوبة من الشهادة.

- إدخال اسم صاحب الشهادة.

- إدخال اسم الأم ثلاثي لصاحب الشهادة.

- إدخال اسم الأب ثلاثي لصاحب الشهادة.

- الرقم القومي الخاص بصاحب الشهادة.

- تحديد عنوان الشخص من أجل سهولة استلام الشهادة.

- اختيار طريقة الدفع، إما كاش أو الدفع عبر الفيزا، من خلال ماكينات الدفع مثل فوري.