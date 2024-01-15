في دقائق معدودة.. كيفية استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا

تتيح وزارة الداخلية لجميع المواطنين خدمة استخراج شهادة ميلاد من المنزل، كما تتيح كذلك العديد من الخدمات الخاصة باستخراج الوثائق والمستندات إلكترونيًا من المنزل بمجرد الدخول على الرابط الخاص بخدمات وزارة الداخلية.

كيفية استخراج شهادة ميلاد من المنزل

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تعميم التحول الرقمي في جميع خدماتها المقدمة للمواطنين بكل الوزارات والهيئات التي تعمل على مدار الساعة، وهو ما تحرص على استمراره مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، من خلال خدماتها المقدمة للمواطنين والتي تتضمن استخراج شهادة ميلاد من المنزل.

خطوات استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» كيفية استخراج شهادة ميلاد من المنزل إلكترونيًا، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية، إذ أن هناك عدة خطوات لإتمام ذلك كما يلي:

- الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط هنــا.

- إنشاء حساب يضم كل البيانات الشخصية إذا كان المواطن يسجل لأول مرة.

- بعد إدخال كل البيانات يتم الضغط على أيقونة تسجيل.

- الضغط على أيقونة «دليل الخدمات».

- الدخول على خانة الأحوال المدنية.

- الضغط على أيقونة شهادة ميلاد.

- تسجيل كل البيانات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد مميكنة.

- سداد رسوم الخدمة إلكترونيًا.

- اختيار مكان استلام الشهادة.