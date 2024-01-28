القبض على 10 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في المنوفية والشرقية

شن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن (لمنوفية - الشرقية)، عدة حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، لاسيما تجار الآثار.

وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

- ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل خاص بإحدى السيدات بدائرة مركز شرطة الشهداء بالمنوفية، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 1 متر بعمق 5 مترات - الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار.

ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، وعثر بداخله على (حفرة قطرها 1متر ونصف وعمق 3 أمتار- الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار.