باحث: مصر لها السبق التاريخي في التعامل مع القضية الفلسطينية (فيديو)

قال مصطفى عبداللاه الباحث بالمركز المصري للفكر إنَّ الدولة المصرية كان لها السبق التاريخي في التعامل مع القضية الفلسطينية منذ اندلاع أولى الشرارات خلال أربعينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنَّ مصر تعاملت مع القضية في فترتي، فترة توترات وحروب حتى منتصف السبعينيات، ثم مرحلة جديدة حاولت مصر أن تدعم فيها أطر السلام في المنطقة العربية، كما أن القضية الفلسطينية هي لب التوترات في المنطقة، والتي لم تحل الى الآن.

قطاع غزة

وأضاف «عبداللاه» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا « الحرب الحالية في قطاع غزة هي أحد المراحل التي تمر في تاريخ القضية بشكل كبير، والحرب ممتدة الى مدة 114 يوما، مما يتسبب في وجود حالة دمار كبيرة، مما يتسبب في وجود مشكلة إنسانية ضخمة، كما أن مصر تحاول حل المشكلة الراهنة بالتواصل مع دول العالم».

إبادة جماعية

وتابع: «قامت الدولة المصرية بالكثير من المجهودات في سبيل دفع دول العالم الى تغيير مواقفها، ولكن بجهد دبلوماسي حثيث من مصر والدول العربية حاولنا أن نظهر الصورة وأن هناك عمليات إبادة جماعية، ووجود اعتداء غاشم، وغير مبرر على شعب فلسطيني أعزل».