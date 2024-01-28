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معرض القاهرة الدولي للكتاب

حراك عربي ودولي لإنهاء الحرب في غزة ووضع حد لتعنت نتنياهو وحكومته

كتب:

منتصر سليمان
11:34 ص | الأحد 28 يناير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حراك عربي ودولي لإنهاء الحرب ووضع حد لـ تعنت نتنياهو وحكومته»، حيث يسعى الحراك إلى وقف إطلاق النار بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على القطاع المكلوم من إكمال شهره الرابع.

صحيفة فايننشيال تايمز كشفت عن طرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خطة من 5 نقاط، خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة؛ من أجل إنهاء الحرب على قطاع غزة واستئناف العملية السياسية؛ تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

قطاع غزة 

الصحيفة البريطانية أكدت أن لندن شاركت خطتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الحكومات العربية والأوروبية، موضحةً أنها تتضمن وقفا فوريا للأعمال العدائية لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، كما تقترح تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

إلى ذلك، أكدت صحيفة نيويورك تايمز إجراء مسؤولين عرب وأمريكيين وإسرائيليين بالإضافة إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية مشاورات موسعة لإنهاء الحرب في غزة، حيث ناقشت المشاورات مستقبل السلطة الفلسطينية في القطاع وملامح السيطرة الأمنية في غزة في مرحلة ما بعد الحرب، بالإضافة إلى إعادة إعمار القطاع.

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بقلم منتصر سليمان