نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي في الإسماعيلية.. ظهرت الآن

قال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، إن نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي ظهرت الآن في جميع المدارس والإدارات التعليمية الموزعة على 7 مراكز مختلفة بنطاق المحافظة، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

كيفية الحصول على نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي في الإسماعيلية

وأوضح «بحيري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع الطلاب وأولياء الأمور يمكنهم الحصول على نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي بالإسماعيلية مجانا، والحصول علي قائمة بدرجات الطالب في كل مادة علي حدة.

وتابع «يتبقي فقط إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال أيام قليلة، فور انتهاء أعمال التصحيح في جميع المواد ورصد الدرجات، وسيتم إتاحتها لجميع الطلاب برقم الجلوس.

إعلان نتائج صفوف النقل في الإسماعيلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية عن نتيجة صفوف النقل المرحلة الابتدائية في جميع المدارس بالاسم ورقم الجلوس الأسبوع الماضي مجانا، من هنا لجميع الطلاب وأولياء الأمور.

وبحسب بيان رسمي لمديرية التربية والتعليم، فإن النتيجة تم إعلانها للصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي، مشيرا إلى أن الامتحانات مرت دون تلقي غرفة العمليات أي شكاوي أو بلاغات.