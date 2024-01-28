«القاهرة الإخبارية»: العراق يسعى لإقامة علاقات شاملة بعد خروج التحالف الدولي

كشفت هبة التميمي مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، تفاصيل تأكيد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني رغبة بلاده في تحقيق علاقات شاملة مع الدول الأعضاء في التحالف الدولي، وتفاصيل انسحاب التحالف من العراق.

وأضافت هبة التميمي، في مداخلة ببرنامج صباح جديد عبر قناة القاهرة الإخبارية، من تقديم الإعلاميتين شيرين غسان وآية كفوري: «النتائج بعد الجولة الأولى من المباحثات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية انعكست على القوى السياسية والشارع العراقي، إذ أصدر السوداني بيانا بخصوص ترتيب جدول زمني لانسحاب التحالف الوطني، وهو الانخفاض التدريجي للقوات الخاصة بالتحالف في جميع المحافظات العراقية وليس بغداد فقط».

وتابعت: «يتم العمل على أن يكون هناك علاقات شاملة وعلى الأصعدة كافة بين العراق والتحالف عسكريا وأمنيا وتدريبيا ومشاورات، بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية، وبعد هذا البيان الأخير، أصدرت الحكومة العراقية قرارات بعد الاجتماع الأخير في العمليات المشتركة التي ضمت عسكريين ومسؤولين كبار في الحكومة العراقية والسلطات في الولايات المتحدة، وكل هذه الأمور تشير إلى كيفية بناء علاقات ثنائية بعد الانسحاب».