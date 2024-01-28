ظهرت الآن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 7 محافظات، إذ وفرت مديريات التربية والتعليم 4 طرق مختلفة للحصول على النتيجة بالدرجات والتقييم، تيسيرًا على التلاميذ وأولياء أمورهم، ليفرح التلاميذ بنتائجهم ويستمتعوا بإجازة نصف العام 2024 والتي من المقرر أن تنتهي 8 فبراير المُقبل بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/ 2024.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل ورابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس في 7 محافظات، وكيفية الحصول على النتيجة، فضلًا عن المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي، والمواد التي تضاف للمجموع في الصف الرابع الابتدائي.

ما هي المواد التي تضاف للمجموع في الصف الرابع الابتدائي؟

وفيما يخص المواد التي تضاف للمجموع في الصف الرابع الابتدائي، فإنّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر في وقت سابق، قرارًا يخص نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصف الرابع الابتدائي، والتي تضمنت اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، فضلًا عن التربية الدينية، والمهارات المهنية، ، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والقيم واحترام الآخر، والتربية البدنية والصحية، وأنشطة التوكاتسو، والتربية الموسيقية.

ما هي المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي؟

وبحسب التربية والتعليم، فإنّ المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي تختلف في المحتوى وطريقة الطرح، إذ تتنوع بين كتابة مقال أو نص، أو حل مسألة رياضية، إو إجراء تجربة عملية، أو رسم مخطط أو خريطة، أو كتابة مسرحية أو قصة.

ويعتمد نظام الصف الرابع الابتدائي، على تقييم الطلاب من خلال قياس مخرجات التعلم في مختلف المواد الدراسية المطورة، إذ يجرى تقييم الطلاب وفقًا لأربعة ألوان وهي الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي القاهرة

ويمكن للتلاميذ معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة من خلال رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 عبر بوابة الخدمات التعليمية «اضغط هنا»، ثم كتابة البيانات المطلوبة والضغط على «عرض النتيجة».

وتتيح محافظة القاهرة، معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي، فضلًا عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط، أو نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 برقم الجلوس من خلال 3 طرق أخرى كالآتي:

- من خلال الإتصال برقم 09000100 من أي هاتف أرضي.

- من خلال الإتصال برقم 5757 من أي هاتف محمول.

- من خلال الصفحة الرسمية للمدرسة المقيد بها التلميذ أو التلميذة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس

ووفقًا لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، فإنّه يمكن للتلاميذ وأولياء أمورهم معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 برقم الجلوس في 7 محافظات كالآتي:

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 محافظة الإسكندرية، اضغط «هنا».

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 محافظة القليوبية اضغط «هنا».

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 محافظة الجيزة اضغط «هنا».

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 محافظة الشرقية اضغط «هنا».

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 محافظة بني سويف اضغط «هنا».

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 محافظة المنوفية اضغط «هنا».

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 محافظة الدقهلية اضغط «هنا».