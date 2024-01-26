رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 في القاهرة.. متاح الآن

وفرت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024، موضحة أنه تم إعلان النتيجة عقب الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، حيث عقدت الامتحانات ورقياً في المدارس، وفق مواصفات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وعن طرق الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024، أكدت المديرية، أنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، موضحة أن النتيجة ستكون متاحة في المدارس اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 من شهر يناير الجاري.

طرق الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي

- الدخول على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

- كتابة الرقم القومي.

- اختيار المرحلة الدراسية.

- اختيار الصف الدراسي.

- اختيار العام الدراسي.

- اختيار الفصل الدراسي.

- عرض النتيجة.

تعليمات مهمة بشأن نتيجة الامتحانات

وشددت المديرية على جميع المدارس بضرورة عرض النتيجة في أماكن واضحة، وإتاحتها للطلاب دون الحصول على أي مبالغ مادية، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، موضحة أن جميع أعمال الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات خلال عقدها للتدخل لتذليل أي عقبات يمكن أن تواجه الطلاب.

وأشارت المديرية، إلى أنه عقب الانتهاء من إعلان النتائج ، تبدأ المدارس في الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.