ماذا تعني الـ3 ألوان في نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024؟

أتاحت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024، عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية وفي المدارس في أماكن واضحة، مشددة على الإدارات التعليمية بضرورة منح الطلاب النتيجة في المدارس دون أي مقابل مادي، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي تُعلن وفق مجموعة من الألوان التي تمثل آلية التقييم لطلاب، وفق ما وضعته وزارة التربية والتعليم، أولها اللون الأزرق والذي يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة وذلك خلال الفصل الدراسي الأول من «85% لأقل 100%»، واللون الأخضر والذي يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة وتُقدر نسبته مئوياً من «65% لأقل 85%».

مجموعات الدعم المدرسية

وضمن آليات التقييم للصف الرابع الابتدائي اللون الأصفر والذي يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم من «50% لأقل 65%»، أصدرت وزارة التربية والتعليم مجموعة من التعليمات المهمة للمديريات والإدارات التعليمية بضرورة الاهتمام بمجموعات الدعم المدرسية، مثل انتقاء أفضل العملين للتدريس للطلاب، وتحديد أسعار معقولة، فضلاً عن إعلان مواعيدها بالتفصيل للطلاب أولياء الأمور حتى يتثنى لهم الاستفادة منها.

واللون الأحمر يوضح أنّ المتعلم لم يتقن المعارف والمهارات المطلوبة المُحددة وفق الخريطة الزمنية، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من «1% لأقل من 50%».