سعر الجنيه المصري مقابل عملات دول البريكس اليوم الأحد 28-1-2024

استقر سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس اليوم الأحد 28-1-2024 داخل البنك المركزي المصري، حيث سجل الجنيه المصري أمام اليوان الصيني4.31 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الجنيه المصري أمام عملات دول البريكس، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الجنية المصري أمام الريال السعودي

بلغ سعر الجنيه المصري مقابل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي

سجل سعر الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 28-1-2024 نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه في حالة البيع.

سعر الجنيه المصري أمام اليوان الصيني

استقر سعر الجنيه المصري أمام اليوان الصيني داخل البنك المركزي المصري عند 4.31 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

بلغ سعر الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي اليوم الأحد 28-1-2024 نحو 34.41 جنيه لكل 100 روبل، بحسب الموقع الرسميللمركزيالروسي.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية

سجل سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية نحو 2.68 روبية لكل جنيه مصري .

سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي

سجل سعر البير الإثيوبي نحو 1.79 أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 28-1-2024.

سعر الجنيه المصري أمام الريال البرازيلي

وصل سعر الريال البرازيلي أمام الجنيه المصري نحو 619.83 جنيه لكل 100 ريال برازيلي.

سعر الجنيه المصري مقابل الراند الجنوب افريقي

سعر الجنيه المصري مقابل الراند الجنوب أفريقي سجل سعر 100 جنيه مصري نحو 61.69 راند جنوب أفريقي.

سعر الجنيه المصري مقابل البيزو الأرجنتيني

استقر سعر 100 بيزو أرجنتيني عند 8.84 جنيه مصري.

ويذكر أن البريكس في البداية كان يضم خمسة دول وهي: البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا، ثم انضمت مصر بجانب خمس دول أخرى وهي: السعودية، الإمارات، الأرجنتين، إثيوبيا وإيران وذلك بداية من يناير الجاري.