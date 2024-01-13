سعر الجنيه المصري مقابل عملات دول البريكس اليوم السبت 13-1-2024

شهد سعر الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-1-2024، مقابل عملات البريكس، حالة من الاستقرار النسبي، سواء كانت العملات أجنبية أو عربية، وهذا يأتي بالتزامن مع تفعيل انضمام الدولة المصرية مع 4 دول أخرى في مطلع العام الجاري، إلى تحالف مجموعة البريكس.

سعر الجنيه المصري اليوم أمام عملات دول البريكس

وتوضح «الوطن»، سعر الجنيه المصري اليوم الجمعة، أمام مختلف عملات دول البريكس، وذلك حسبما أعلنت البنوك المركزية التي تتبع لها وتداولات الأسواق، في التحديث الأخير لأسعار العملات.

سعر الجنيه المصري أمام الريال السعودي

سجل الجنيه المصري مقابل الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم السبت، 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي

سجل الجنيه المصري أمام الدرهم الإماراتي اليوم السبت، في البنك المركزي المصري 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام اليوان الصيني

وسجل سعر الجنيه المصري مقابل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري اليوم السبت، 4.30 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري أمام الروبل الروسي

كما سجل سعر الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي اليوم السبت، 2.85 روبل لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام الروبية الهندية

وسجل سعر الجنيه المصري مقابل الروبية الهندية اليوم السبت، 2.68 روبية لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي

وسجل سعر الجنيه المصري أمام البير الإثيوبي اليوم السبت، 1.82 بير لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام الريال البرازيلي

ووصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت إلى 0.16 لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام الراند الجنوب أفريقي

وسجل سعر الراند الجنوب أفريقي اليوم السبت، 0.60 لكل جنيه.

سعر الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني

وسجل الجنيه المصري أمام البيزو الأرجنتيني اليوم السبت، 26.41 بيزو.

سعر الجنيه المصري أمام الريال الإيراني

في حين سجل متوسط سعر الجنيه المصري أمام الريال الإيراني اليوم السبت، 1.386 ألف ريال إيراني.