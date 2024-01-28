انضمام لاعبي مصارعة من كفر الشيخ لصفوف المنتخب استعدادا للبطولة الإفريقية

حصل اللاعب محمد القاسم، لاعب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ مرحلة الصفوة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في تجارب أداء المنتخب وزن 77 كيلو في المصارعة، كما حصل اللاعب عماد غالي لاعب المشروع بالمحافظة على المركز الأول وزن 72 كيلو كبار، ممثلين لمصر في منافسات المنتخب في بطولة إفريقيا للمصارعة 2024، التي تستضيفها مصر، بناء على طلب اتحاد المصارعة المصري بتنظيم بطولة إفريقيا «أوقيانوسيا» المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

محافظ كفر الشيخ يهنئ اللاعبين

وهنأ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اللاعبين المتميزين بعد انضمامهما لمنتخب مصر، متمنيًا لهما الفوز ببطولة إفريقيا القادمة، خاصة أنها تقام هذا العام على أرض مصر.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه بانضمام «غالي» و«القاسم» يمثل المشروع القومي 4 من لاعبيه في بطولة إفريقيا للمصارعة 2024 ضمن صفوف المنتخب، بعد انضمام اللاعبين رحيم غالي وأحمد عبد الباري تحت 17 سنة، موجها التهنئة للاعبي المشروع على تفوقهم في تجارب أداء المنتخب مع كامل الدعم للأبطال حتى الفوز بالمركز الأول في البطولة باسم مصر.

موعد بطولة إفريقيا للناشئين والكبار

وتقام بطولة إفريقيا للناشئين والشباب والكبار للمصارعة خلال الفترة من 12 حتى 25 مارس 2024، والمقرر إقامتها بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.