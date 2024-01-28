«زراعة كفر الشيخ»: نستهدف زراعة 100 ألف فدان قطن موسم 2024

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن حقول المحافظة تتزين بمحصول الذهب الأبيض «القطن»، مشيرا إلى أن المحافظة رائدة في زراعة هذا المحصول، حيث تحتل مكانة كبيرة على مستوى محافظات الجمهورية، بزراعة ثلث المنزرع بهم كل عام، الأمر الذي يجعلنا نهتم بهذا المحصول الاستراتيجي العام.

نستهدف زراعة 100 ألف فدان قطن 2024

وأوضح الدكتور«ناجح»، في تصريحات لـ«الوطن»: نستهدف زراعة 100 ألف فدان من محصول القطن هذا العام، وذلك على نطاق حقول قرى ومراكز كفر الشيخ، موضحا أن المساحة المستهدفة سوف تكون بزيادة نحو 15%، عن المساحة المنزرعة بالعام المنقضي 2023، التي بلغت 85 ألف فدان قطن.

زراعة 3 أصناف قطن في كفر الشيخ بالموسم الجديد

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن أصناف القطن التي يتم زراعتها في حقول محافظة كفر الشيخ، هي «جيزة 96، جيزة 94، جيزة 86»، وهي أصناف طويلة التيلة وفائقة الطول مثل صنف القطن «جيزة 96»، والذي يتم زراعته في حقول المحافظة فقط، لافتا إلى أن الموعد الأنسب لزراعة القطن في حقول الإقليم، من منتصف شهر فبراير المقبل وحتى منتصف شهر مارس من العام الجاري 2024.