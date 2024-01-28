خبير تربوي: مهارات العصر الرقمي وضعت التعليم المصري في منافسة عالمية

قال الخبير التربوي الدكتور حسن شحاتة، إنَّ مهارات العصر الرقمي أدت الى التوجه في وضع التعليم المصري في منافسة عالمية، مبينًا أنَّ المؤشرات الدولية تشير إلى أنَّ الجامعات المصرية والأهلية والتكنولوجية والأجنبية، روافد للجامعات العالمية علي أرض مصرية، وتشكل سياحة تعليمة للتمويل القومي والزيادة في استقطاب طلاب الخليج العربي والطلاب الراغبين في التعليم المتميز للاتجاه إلى جامعات عالمية على أرض مصرية.

وأضاف «شحاتة» خلال مداخلة هاتفية علي قناة «DMC»: «لأول يوجد في مصر جامعات تكنولوجية، ترتبط بسوق العمل وقائمة على فكرة التحالف و التنمية للمشاركة لوزراة التعليم العالي، ووفرت مليار جنية بهدف أن هذا التحالف يربط بين الجامعات في الأقاليم والمحافظات المختلفة في الصناعة والزراعة بتطوير الاقتصاد المصري».

وأكمل: «مصر حققت المرتبة الـ24 عالمياَ في مؤشر SCImago للنشر العلمي والمرتبة الـ35 عالميا والأولى أفريقيا في نسبة الانفاق على البحث والتطور من الدخل القومي».