«المؤتمر» يشيد بتوجيهات السيسي بتحسين جودة التعليم الجامعي في مصر

قال المهندس علاء والي، أمين حزب المؤتمر في محافظة الجيزة، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة لتطوير التعليم الجامعي تؤكد دعمه للتعليم وتخريج أجيال واعية قادرة على العمل والإنتاج، لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة تقوم على عقول وسواعد أبنائها، ونسف الفجوة التي كانت موجودة بزيادة الخريجين ومتطلبات سوق العمل.

رفع كفاءة وتحسين جودة التعليم

وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي برفع كفاءة وتحسين جودة التعليم الجامعي تستهدف رفع كفاءة العنصر البشري، وإيلائه الأهمية التي تليق به باعتباره أساس بناء الشخصية وتكوين الإنسان، ما يتطلب منظومة رفيعة المستوى للانتقاء والتأهيل، تقوم على معايير الموضوعية والتجرّد، والكفاءة والتميز.

وأكد أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على إعادة الدولة المصرية لريادتها العالمية مرة أخرى في كل المجالات، ولن يحدث ذلك إلا برفع جودة التعليم الذي ينعكس على كافة المجالات العملية

وأشار إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بالارتقاء بجودة التعليم يستهدف مواكبة التحولات العالمية، ما يساهم في تحقيق التقدم الشامل وتنمية المجتمع.