نهر دموي وكويكب يهدد الأرض.. علامات أثارت الذعر حول اقتراب نهاية العالم

لا شك أن الجزم باقتراب نهاية العالم من عدمه، أمر غير بشري ولا يمكن التنبؤ به أو توقع حدوثه، لكن بعض الأحداث الغريبة والمتواترة في الفترة الأخيرة، أثارت الذعر في نفوس البعض، الذين اعتقدوا أن حدوثها دليلًا على اقتراب النهاية.. فما تلك الأحداث التي أثارت ذعر العالم في الفترة الأخيرة؟

ظهور نهر دموي

في حادثة غريبة وغير مبررة، تحول نهر تسورز في بريطانيا إلى اللون الأحمر الدموي، ما أثار حالة من الذعر والخوف لدى السكان المحليين، خاصة أن المسؤولين فشلوا في معرفة سبب تلك الظاهرة الغريبة، بعدما غطى اللون الأحمر سطح النهر بالكامل، ولم يكن هناك أي رائحة كريهة أو تغير في طعم المياه، لكنه مجرد لون فقط، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أن نهاية العالم تقترب، مثلما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ساعة يوم القيامة تقترب

لم تكن ظاهرة النهر الدموي الوحيدة التي جعلت البعض يعتقد باقتراب النهاية، فقبل أيام قليلة، تحركت ساعة يوم القيامة، التي صنعت على يد عدد من العلماء، لتقترب من منتصف الليل، وتقف على بعد 90 ثانية فقط، من الوصول إلى التوقيت، الذي ينذر باقتراب النهاية، ويهدد بحدوث كوارث غير مسبوقة بيد البشر، بحسب إذاعة «مونت كارلو».

اقتراب كويكب من الأرض

الظواهر الطبيعية تعد الأخطر في الفترة الأخيرة، سواء بعد اقتراب كويكب من الأرض، ووصوله إلى مسافة قريبة جدًا من الكوكب، الأمر الذي أثار الذعر في نفوس العديد من الأشخاص حول العالم، فبحسب تقديرات العلماء، فإن قطر هذا الكويكب يبلغ حوالي 120 مترا، وهو ما يكفي لإحداث دمار كبير في حالة اصطدامه بالأرض، بحسب وكالة ناسا.

انتشار الأوبئة الخطيرة

يأتي ظهور وانتشار الأوبئة من الأشياء التي أثارت الذعر حول العالم، وخلقت حالة من الخوف بين الأشخاص الذين اعتقدوا أن ذلك قد يشير إلى انتهاء البشرية، خاصة أن الأوبئة في الفترة الأخيرة تسببت في وفاة عدد كبير من الأشخاص، إلى جانب ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا.

ورغم أن هذه العلامات لا تعني بالضرورة أن نهاية العالم وشيكة، إلا أنها تثير الذعر والخوف لدى الكثيرين، في ظل حدوثها بشكل متتالي وبصورة كبيرة ومتقاربة على مدار وقت قريب خلال الفترة الماضية.