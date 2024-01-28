عاجل.. تحول نهر إلى اللون الأحمر الدموي.. هل اقتربت نهاية العالم؟

حالة من الفزع والقلق سيطرت على كثيرين من رواد منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في بريطانيا، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تحول مياه أحد الأنهار بدولة برمنجهام البريطانية إلى اللون الأحمر الدموي، ما اعتبره البعض علامة من علامات يوم القيامة.. فما سبب تحول مياه النهر إلى هذا اللون؟ وهل ذلك حقًا علامة على اقتراب موعد نهاية العالم؟

تحول نهر إلى اللون الأحمر الدموي

وفقًا لِما ذكرته قناة «العربية» نقلًا عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد فوجئت السلطات في دولة برمنجهام البريطانية بتحول مياه أحد الأنهار إلى اللون الأحمر الدموي، ما أثار ذعر وقلق للمواطنين، الذين اعتبروا أن ذلك يعد من علامات نهاية العالم.

I have been made aware of the strange happening in Perry Common Meadows and I am having it investigated pic.twitter.com/W7ghQEy7MV — Councillor Jilly Bermingham (@Jilly4PerryComn) January 24, 2024

ونتيجة لحالة الفزع والجدل الشديدة التي انتشرت وسط المواطنين، أطلق مجلس مدينة برمنجهام البريطانية تحقيقًا حول هذه الظاهرة لكشف أسباب تحول لون النهر إلى هذا اللون الأحمر، وقد رأى البعض أن تحول المياه إلى اللون الأحمر هي ظاهرة تحدث في مجرى النهر؛ إذ قد رأى أحد الأشخاص مجرى النهر ملطخًا بالدماء في بيري كومون ميدوز.

حيرة كبيرة وسط رواد منصة «إكس»

ونشرت المتحدثة باسم المجلس، جيلي بيرمنجهام، صور للنهر الذي تحولت مياهه إلى اللون الأحمر الدموي، عبر حسابها الشخصي على موقع «إكس» «تويتر سابقًا»، في إشارة منها إلى عدم فهم أسباب حدوث هذا الأمر؛ ما أثار حيرة وقلق كثيرين، كما علق المستشار المحلي في المدينة ديفيد باركر على الصور، قائلًا: «ما هذا بحق الجحيم؟».

وبينما تثار حالة من القلق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحيرة الرواد الذين اعتبر كثيرون منهم أن تحول لون مياه النهر إلى اللون الأحمر الدموي يعتبر علامة من علامات يوم القيامة، ودليل على اقتراب موعد نهاية العالم، ذكرت الصحيفة البريطانية أنه لم يتبين حتى الآن أسباب حدوث هذه الظاهرة، ولِما تحولت مياه النهر إلى هذا اللون الدموي.