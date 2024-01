عاجل.. تحول نهر إلى اللون الأحمر الدموي.. هل اقتربت نهاية العالم؟

حالة من الفزع والقلق سيطرت على كثيرين من رواد منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في بريطانيا، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد تحول مياه أحد الأنهار بدولة برمنجهام البريطانية إلى اللون الأحمر الدموي، ما اعتبره البعض علامة من علامات يوم القيامة.. فما سبب تحول مياه النهر إلى هذا اللون؟ وهل ذلك حقًا علامة على اقتراب موعد نهاية العالم؟

وفقًا لِما ذكرته قناة «العربية» نقلًا عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد فوجئت السلطات في دولة برمنجهام البريطانية بتحول مياه أحد الأنهار إلى اللون الأحمر الدموي، ما أثار ذعر وقلق للمواطنين، الذين اعتبروا أن ذلك يعد من علامات نهاية العالم.

I have been made aware of the strange happening in Perry Common Meadows and I am having it investigated pic.twitter.com/W7ghQEy7MV