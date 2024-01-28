رفع مخلفات الأمطار واستمرار صيانة الصفايات في كفر الشيخ (صور)

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهودها في رفع مياه ومخلفات الأمطار، واستمرار صيانة صفايات الأمطار، وتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة مخلفات سقوط للأمطار

وكلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، رؤساء الوحدات المحلية في المراكز والمدن والقرى، برفع درجة الاستعداد لمواجهة مخلفات سقوط للأمطار وتقلبات الطقس، وبتكثيف التواجد الميداني لجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمتابعة على مدار الساعة لأعمال كسح تجمعات مياه الأمطار التي تعرضت لها بعض مراكز ومدن وقرى المحافظة.

كسح المياه لمجابهة التغيرات المناخية

كما أعطي المحافظ، تعليماته، بمراجعة جاهزية المعدات وسيارات الإغاثة، وكسح المياه لمجابهة التغيرات المناخية، مع استمرار جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع، خاصةً بمحيط المدارس والمنشآت والمصالح الخدمية، وتمهيد الشوارع لسير المواطنين، موجهاً باستمرار التعامل الفوري مع أي أمطار ورفعها فوراً، ووضع خطط استباقية للتعامل الفوري مع أي تقلبات جوية، وتطهير وصيانة صفايات الأمطار، وشبكات وبيارات الصرف الصحي، والاستعداد المكثف لرفع آثار الأمطار، واستمرار صيانة أعمدة الإنارة، والمتابعة الميدانية لجاهزية المعدات الخاصة بكسح المياه والأطقم العاملة عليها مع التأكد من سلامة تشغيل شبكات وبيارات الصرف الصحي وخاصةً بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري ومناطق تجمعات الأمطار، والتواصل الميداني مع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

تلقي بلاغات المواطنين على الخط الساخن 114

وأمر محافظ كفر الشيخ، باستمرار التواصل والربط مع غرفة العمليات والأزمات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة التي تعمل على مدار 24 ساعة، وتلقي الإخطارات من المراكز والمدن، وتلقي بلاغات المواطنين على الخط الساخن 114 والرقم 0473220792 من التليفون الأرضي والمحمول.