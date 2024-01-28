إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص في الاسماعيلية.. والمحافظ: سنتصدى لكل مخالفة

نجحت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، في التصدي لمحاولة بناء بدون ترخيص بنطاق حي ثان الإسماعيلية قبل تنفيذه لأعمال الصبة الخرسانية الخاصة بالمنزل، ضمن الحملات المستمرة بجميع نطاق المراكز والمدن.

وأشار بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، إلى وقف تنفيذ صبة خرسانية بدون ترخيص لأعمدة الدور الثاني عشر بشارع المنصورة والسكة الحديد، بمنطقة عرايشية مصر.

التحفظ على معدات البناء

وأضاف البيان أنه تم التحفظ على معدات البناء مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.

بشارة: سنتصدي لاي محاولة بناء بدون ترخيص

وقال محافظ الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم التصدي لأي حالة بناء بدون ترخيص، والحصول علي الموافقات اللازمة أو البناء على أملاك الدولة.

وتابع «حملات الازالة مستمرة بشكل يومي في جميع المراكز والقرى، وتشمل العديد إزالة أي تعديات علي الأراضي الزراعية للحفاظ علي الرقعة الزراعية من التبوير باعتبارها أحد اساسيات الحفاظ علي الأمن الغذائي المصري».