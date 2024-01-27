محافظ الإسماعيلية: حملة مكبرة لرفع المخلفات من أحياء المحافظة

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن حملة مكبرة انطلقت خلال الساعات القليلة الماضية في أحياء المدينة الثلاث، استهدفت رفع القمامة والمخلفات ضمن حملة استعادة الوجه الحضاري للمدينة.

وأضاف بشارة في بيان صحفي، أنه وجه بمواصلة أعمال النظافة والتجميل على مدار اليوم، في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وتابع: «الحملة تستهدف رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية».

بشارة: متابعة يومية للحملات في المراكز والقرى

وأكد اللواء شريف بشارة، على أن الحملات مستمرة في جميع مراكز وقرى المحافظة، لرفع المخلفات من الشوارع الرئيسية وتجميلها ضمن الحملة المكبرة في نطاق المحافظة.

وتابع: تم تخصيص معدات لإزالة التراكمات استجابة لشكاوى وبلاغات المواطنين بشكل يومي، حال إبلاغهم عبر غرفة العمليات أو عبر الشبكة الوطنية للطوارئ ومتابعة عملية التنفيذ بشكل يومي.

وناشد بشارة المواطنين الإبلاغ أولا بأول عن أي تراكمات في الشوارع، لرفعها أولا بأول لاستعادة الوجه الحضاري للشوارع، وضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض نتيجة تراكمها في الشوارع.