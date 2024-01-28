قانون البناء الموحد.. تعديلات جديدة لتسهيل الإجراءات وزيادة ضمان السلامة

صدر قانون البناء الموحد في 11 مايو 2008، ويهدف إلى تنظيم عملية البناء في مصر وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وينظم القانون جميع مراحل عملية البناء، بدءًا من إعداد الرسومات الهندسية وإصدار التراخيص وانتهاءً بتنفيذ الأعمال الإنشائية والتسليم، ويشمل القانون العديد من الأحكام والشروط المتعلقة بالبناء.

أحكام قانون البناء الموحد في مصر

ويشترط قانون البناء الموحد في مصر، الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل البدء في أي أعمال بناء، وتحديد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للبناء، وتحديد مواصفات مواد البناء وطرق تنفيذها، ووضع معايير السلامة الإنشائية والصحية، كما يهدف قانون البناء الموحد إلى تحقيق العديد من الأهداف، منها توفير بنية تحتية جيدة ومستدامة، وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار البناء المخالف، والحفاظ على البيئة ومنع التلوث، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد

وفي العام 2022، جرى تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد بهدف تيسير إجراءات الحصول على التراخيص وزيادة ضمان سلامة البناء، ومن بين أهم التعديلات الجديدة «زيادة مدة صلاحية رخصة البناء من عام واحد إلى 3 أعوام، السماح بإصدار تراخيص البناء من خلال مكتب هندسي، تحديد معايير جديدة لارتفاع المباني السكنية»، ويُعد قانون البناء الموحد من أهم القوانين التي تنظم عملية البناء في مصر، ويلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وحماية الأرواح والممتلكات.