لعبت دور مطربة في «مقسوم».. ليلى علوي تكشف السبب وراء عدم احترافها الغناء

يعرض خلال هذه الفترة للفنانة ليلى علوي في دور العرض السينمائية، فيلم «مقسوم» الذي تقدم من خلاله شخصية مطربة ضمن فرقة موسيقية، وبالفعل تغني خلال الأحداث، وليست المرة الأولى التي تقدم فيها أغنية بصوتها، ولكن سبق وخاضت التجربة في أعمال من قبل.

ليلى علوي تكشف سبب عدم احترافها الغناء

وبسؤال الفنانة ليلى علوي عن السبب وراء عدم احترافها الغناء، رغم امتلاكها الموهبة وتقديمها أكثر من أغنية في أعمالها الفنية، قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لم تفكر إطلاقا في هذا الأمر، لأنها ليست مطربة ولا ترى نفسها مطربة ولكنها فقط تؤدي.

وتابعت ليلى علوي بأن الأغاني التي قدمتها ضمن أعمالها الفنية كانت في سياق العمل وتعتمد على الأداء فقط قائلة «هو بس الموضوع اللي بيفرض كدا لكن إني أفكر أبقي مطربة لا طبعا».

يذكر أن فيلم مقسوم يشارك فيه عدد من الفنانين من بينهم ليلى علوي وشيرين رضا وسماء إبراهيم وسيد رجب وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هيثم دبور.