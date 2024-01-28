إزالة 432 حالة إشغال طريق في حي المنتزه بالإسكندرية

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، أن الحي شن عدة حملات لرفع الإشغالات بشوارع ومناطق الحي، وذلك لإعادة الانضباط للشارع السكندري وتسهيل حركة المرور، ومنع ما يعيق حركة المواطنين ويعرض سلامتهم للخطر.

حملة لرفع الإشغالات

وأشار «سحلول» إلى أن الحي شن عدة حملات استجابة لشكاوى المواطنين وإزالة فروشات الباعة الجائلين من الأرصفة والتعديات على حرم الطريق العام، وقامت إدارة إشغال الطريق بقيادة إسلام عبد الحميد ومعاوني الإشغال بحملة مفاجئة استهدفت شوارع أمين خيرت وجلال حماد وإسكندر إبراهيم وخليل حمادة والكورنيش والسيد رضوان ومجد العرب وشارع 1006، وأسفرت الحملة عن رفع 418 حالة إشغال طريق.

محاضر وإنذارات

وأوضح رئيس حي المنتزه أول، أنه تم شن حملة مكبرة طبقاً للمخطط الشهري للحملات المنفذة بالمنتزه أول للتفتيش على المحلات والأسواق، تحت إشراف أحمد إبراهيم سكرتير عام الحي، استهدفت شوارع مسجد سيدي بشر وجمال عبد الناصر والياسمين وفاروق درويش، حيث تم التحفظ على 14 حالة إشغال متنوعة وتحصيل إجمالي غرامات 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر تموينية و3 محاضر للتفتيش الغذائي و11 إنذار رخص محلات وتوجيه 3 إنذارات شؤون بيئة و7 إنذارات من الرصد البيئي، كما تم تحرير 6 إنذارات للقوى العاملة و5 إنذارات للأمن الصناعي، فضلا عن مرور الطب البيطري على 5 منشآت وتبين عدم وجود مخالفات.