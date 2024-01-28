3 حقائق مثيرة عن منتخب الكونغو.. ماذا قال المدير الفني عن مواجهة الفراعنة؟

ينتظر عشاق كرة القدم مواجهة منتخب مصر مع الكونغو اليوم الأحد في تمام العاشرة مساءً، في النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وكان آخر ظهور لمنتخب الكونغو عام 2019، لذا فإن هناك بعض المحاولات للاعبين لإثبات أنفسهم على أرض الملعب.

آخر ظهور لمنتخب الكونغو عام 2019

يواجه منتخب الكونغو المنتخب المصري اليوم في مباراة اليوم من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، إذ كان آخر ظهور لمنتخب الكونغو آخر عام 2019، ولم يستطع أن يحقق الفوز خلال أي مباراة في دور المجموعات، وتم تعادله مع الفرق المنافسة في 3 جولات، بحسب حديث روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، خلال المؤتمر الصحفي.

منتخب الكونغو على علم بإمكانيات المنتخب المصري

سيخوض منتخب الكونغو مباراة قوية، أمام المنتخب المصري الذي يضم عدد كبير من نجوم كرة القدم الأقوياء، مما سيجعل المباراة صعبة على الكونغو، بسبب إمكانيات اللاعبين المصريين التي فاقت كل التوقعات، بحسب حديث مدرب الكونغو سيباستيان ديسابر في المؤتمر الصحفي، قائلًا: «مواجهة المنتخب المصري خلال هذه المباراة، سيجعل من الصعب فوز الكونغو، لأننا مدركين إمكانيات اللاعبين المصريين».

يحاول منتخب الكونغو إثبات نفسه

يحاول منتخب الكونغو إثبات نفسه من جديد خلال هذه المباراة، خاصة أنه لم يحقق أهداف في السابق، لذا وصف «ديسابر» المباراة بأنها ستكون «خروج المغلوب»: «هنبذل كل طاقتنا في المباراة، عشان نحاول نرجع زي الأول، ونظهر قدام الناس، وهنطبق طريقة لعب جيدة».

يقود سيباستيان ديسابر، منتخب الكونغو الديموقراطية، اليوم خلال المباراة بكأس الأمم الإفريقية، عند الساعة 10 مساءً، لذا ستكون المواجهة قوية بين الفريقين.