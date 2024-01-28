9 معلومات عن سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو في كأس الأمم الإفريقية

يلتقي منتخب مصر مع الكونغو اليوم الأحد في تمام العاشرة مساءً، في النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وسيقود المنتخب الكونغولي المدرب الشهير سيباستيان ديسابر، مما سيجعل المواجهة شديدة بين الفريقين، ويقدم «الوطن» معلومات عن المدرب.

معلومات عن سيباستيان ديسابر، مدرب منتخب الكونغو

- ولد في 2 أغسطس 1976 ويبلغ من العمر 47 عامًا.

- يحمل الجنسية الفرنسية.

- ولد في مدينة فالنسيا بفرنسا.

- بدأ مشواره التدريبي منذ 2004 كمساعد مدرب لفريق دو كانيه روشفيل الفرنسي.

- درب نادي أسيك ميموسا الكوت ديفواري لمدة سنتين.

- عين مديرًا لمنتخب الكونغو في 7 أغسطس 2022، وينتهي عقده 30 يونيو 2024.

- قاد سيباستيان ديسابر نادي بيراميدز وحقق إنجازات وبطولات كثيرة، على مدار تاريخه الكروي.

يقود سيباستيان ديسابر منتخب الكونغو في كأس الأمم الإفريقية

- يقود سيباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية، الفريق في مباراته أمام مصر، بالدور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية، والتي ستعقد اليوم في تمام الساعة 10 مساءً، لذا ستكون المواجهة قوية، لأنه يعلم الكثير عن المنتخب المصري واللاعبين بحسب المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وخاصة أنه سبق ودرب فريق بيراميدز المصري.

- يحب مصر كثيرًا، بحسب تصريحات سابقة له.

تبديلات في المنتخب المصري بعد إصابة بعض اللاعبين

تعرض عدد من اللاعبين في منتخب مصر، لعدة إصابات مختلفة، لذا لن يتواجدوا خلال المباراة اليوم، وهم محمد صلاح وإمام عاشور ومحمد الشناوي حتى يتم تعافيهم، وتحديد مشاركتهم خلال المبارايات السابقة، وتم وضع آخرين بدلًا منهم في مواجهة المنتخب المصري مع الكونغو اليوم من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وسيشارك محمد أبو جبل بديلًا لمحمد الشناوي، ومحمد النني بديلًا لعاشور، وأحمد مصطفى زيزو بديلًا لمحمد صلاح.