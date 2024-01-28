«تموين سوهاج»: تحرير 567 محضرا في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أن مديرية التموين والإدارات التابعة لها شنت عدة حملات مكبرة على الأسواق والمخابز والمطاحن، وأسفرت عن تحرير 567 محضرا تموينيا متنوعا، بإجمالي 21 محضرًا بمجال الأسواق، 545 محضرًا في مجال المخابز والمطاحن.

تحرير محاضر تموينية بسوهاج

وأشار المهندس محمد إبراهيم، إلى أنه تم تحرير 102 محضر نقص وزن، 165 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، 78 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 72 محضر عدم إعطاء بون صرف، 17 عدم إعلان عن الأسعار، 51 عدم نظافة مخابز.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون، وأنه لن يتم التهاون في محاسبة من يتلاعب بأرواح المواطنين أو يرفع أسعار المنتجات أو يمنع تداولها.