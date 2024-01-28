أماكن ومواعيد عمل سيارة الخدمات التكنولوجية المتنقلة بسوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بمحافظة سوهاج، جدول مواعيد وأماكن تواجد سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة، بقرى المركز لتقديم الخدمات للمواطنين بالقرى التابعين لها.

وأوضح أحمد أبوهمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة لـ«الوطن»، أن الوحدة المحلية توفر على المواطنين مشقة الانتقال، وتوفر وجود السيارة المتنقلة للخدمات التكنولوجة بالقرية التابعين لها، حيث يُمكن طلب السيارة عن طريق الوحدة المحلية أو المجلس القروي التابعين له، وتتواجد السيارة أمام الوحدة المحلية من الساعة 9 صباحا لحين انتهاء الأعمال.

خدمات سيارة الخدمات التكنولوجيا المتنقلة

وأضاف رئيس الوحدة المحلية بمركز المنشاة، أن السيارة المتنقلة توفر للمواطنين عدة خدمات متعددة، بينها:

- استخراج الشهادات والبطاقات الشخصية «سجل مدني» -خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتحرير التوكيلات.

-خدمات البريد.

- استخراج التصاريح اللازمة من بناء أو تراخيص.

أماكن ومواعيد تواجد سيارة الخدمات الإلكترونية المتنقلة

وجاءت خريطة أماكن ومواعيد السيارة المتنقلة للمركز التكنولوجي كالتالي:

-الأحد، بالوحدة المحلية بقرية روافع العيساوية.

-الاثنين، بالوحدة المحلية لقرية أولاد سلامة.

-الثلاثاء، بالوحدة المحلية لقرية أولاد حمز.

-الأربعاء، بالوحدة المحلية لقرية الدويرات.

-الخميس، بالوحدة المحلية لقرية الزوك العربية.