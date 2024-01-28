«مياه سوهاج»: 3 لوادر جديدة بتكلفة 18 مليون جنيه تدخل الخدمة لدعم المنظومة

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، شراء 3 لوادر حفار بقيمة 18 مليون جنيه، للمساهمة في قيام الشركة بمهامها في توفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين، موضحا أن هذه المعدات تقوم بأعمال الحفر وإصلاح كسور خطوط المياه.

مجمع المخازن المركزية بسوهاج

كما تفقد رئيس مياه سوهاج، مجمع المخازن المركزية، والجاري وضع اللمسات الأخيرة له، ومقام على مساحة 2500 متر مربع، ويضم مخزن التكوين الاستثماري ويشمل كل الأصول الموردة من آلات ومعدات وعدد وأثاث وتجهيزات مكتبية وإلكترونيات ومخزن قطع غيار شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ومخزن قطع غيار محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومخزن المواد البترولية.