رابط منصة «زاد» في «تجارة سوهاج» لمعرفة النتيجة ودفع رسوم الدراسة

أعلنت كلية التجارة بجامعة سوهاج الرابط الجديد لمنصة «زاد» عقب تغييره، حيث يستخدم الطلاب المنصة لمعرفة نتائج الامتحانات وسداد رسوم المواد الدراسية، وكذلك رسوم الدراسات العليا لطلاب الدبلومات والماجستير والدكتوراه، إضافة لعدة خدمات أخرى.

رابط منصة زاد في كلية التجارة بسوهاج

وحددت جامعة سوهاج طريقة الدخول على منصة «زاد» بكلية التجارة من هـنـا، أو من خلال موقع كلية التجارة بجامعة سوهاج من هنا، حيث يمكن سداد الرسوم الدراسية من خلاله بالخطوات التالية:

- الدخول على المنصة

- الضغط على كلمة «سداد إلكتروني».

- اختيار «سداد الرسوم».

- اختيار كلمة «فوري».

- اختيار طريقة الدفع ببطاقة ائتمان أو ماكينة فوري.

- إرسال كود تأكيد دفع للطالب على رقمة المسجل على المنصة.

- كتابة الكود المستلم.

- الاحتفاظ بأصل إيصال الرسوم المسددة على الهاتف، وتصويرة صورتين واحدة للشئون والأخرى للاحتفاظ بها.

خطوات معرفة النتيجة من منصة زاد بجامعة سوهاج

ويمكن معرفة نتيجة الفرق الأربعة الدراسية والدراسات العليا على منصة «زاد» بكلية التجارة جامعة سوهاج، من خلال عدة خطوات، هي:

- الدخول على المنصة.

- الضغط على كلمة «نتيجة».

- كتابة الرقم القومي.

- ظهور بيانات الطالب ونتيجته.

خدمات منصة «زاد» في كلية التجارة جامعة سوهاج

وتقدم منصة «زاد» كلية التجارة جامعة سوهاج عدة خدمات للطلبة منها:

- مواعيد المحاضرات

- جداول امتحانات الدور الأول والثاني

- أرقام الجلوس

- نتيجة الامتحانات للسنوات الجامعية

- نتائج الامتحانات للدراسات العليا الماجيستير والدكتوراه.