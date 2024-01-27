تفاصيل إنشاء مدرسة للمتفوقين وأخرى يابانية على مساحة 15 ألف متر بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، البدء في تنفيذ مدرستين جديدتين على مساحة 15 ألف متر مربع بمنطقة حيث الكوثر بمحافظة سوهاج، إحداهما للمتفوقين والأخرى يابانية، إذ جرى تحديد الأماكن المخصصة للبدء بإنشاء المدرستين بالمحافظة، عقب اعتماد قرار الإنشاء.

تخصيص مدرسة للمتفوقين وأخرى يابانية بسوهاج

قالت فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر بسوهاج لـ«الوطن»، جرى تحديد مكان إنشاء المدرستين بالحي بجوار المرحلة السادسة لإسكان الشباب، أمام مبنى الأمن المركزي، حيث تم تحديد مساحة 10 آلاف متر مربع لإنشاء مدرسة المتفوقين، التى صدر تخصيص لها من رئاسة مجلس الوزراء، وكذلك رفع إحداثيات والبدء في إجراءات التخصيص للمدرسة اليابانية، المخصص لها مساحة إجمالية 4498.80 مترمربع تقريبا.

وضع علامات وإحداثيات التخصيص للمدرستين

ووضعت لجنة ترأستها فريدة سلام رئيس حي الكوثر بسوهاج، علامات للبدء في التنفيذ بالمدرستين، وكذلك رفع إحداثيات البدء في إجراءات التخصيص لها.