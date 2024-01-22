أسامة كمال: إلغاء الجمارك على الأكل كان أولى من الذهب

أكد الإعلامي أسامة كمال، أنّ إلغاء الجمارك على المواد الغذائية كان أولى من الذهب، مشددًا على أن مد القرار الخاص بإعفاء الجمارك على الذهب لـ6 شهور رغم غلاء سعر الجرام، غير مفهوم.

وأضاف «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر شاشة «قناة dmc»، أنَّ قرار إلغاء الجمارك على الذهب كان قرارًا محترمًا في هذا التوقيت، لكن بدلا من انخفاض سعر الذهب قفز في أسواق الصاغة المحلية بأكثر من 1000 جنيه، مؤكدًا أنه قد دخل مصر 3800 كيلوجرام ذهب، ورغم ذلك ارتفعت أسعار الذهب والسكر.

وتابع الإعلامي أسامة كمال، أنَّ مواقع خارج مصر مهتمة بالاقتصاد المصري، منوهًا بأنّ دخول الذهب بدون جمارك مرة أخرى هو تحرك غير مفهوم من مجلس الوزراء بدون الاتجاه لحل الأزمات الحالية من اتجاه آخر.