«غرفة السياحة»: حجوزات رحلات عمرة رجب وشعبان تسير بشكل طبيعي

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إن رحلات العمرة خلال شهر فبراير المقبل مستمرة بصورة طبيعية، وغالبية شركات السياحة أعلنت تنظيم رحلات عمرة خلال هذا الشهر الذي يشهد تنظيم رحلات العمرة لشهري رجب وشعبان من العام الهجري 1445.

تباطؤ في الحجوزات

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الزيادات السريعة في أسعار برامج العمرة، والتي تتغير من ساعة لأخرى جعلت هناك تباطؤ في الحجوزات خلال شهر فبراير، كما جعل شركات السياحة تضع أسعارا استرشادية لرحلات العمرة وتخبر العميل بأن تلك الأسعار قابلة للزيادة، موضحا أن سعر تذاكر الطيران من مصر للسعودية ستشهد زيادة نحو 3 الآف جنيه عن الأسعار الحالية، وذلك بداية من يوم 10 فبراير المقبل.

عدد المسافرين إلى السعودية

وأشار إلى أن عدد المواطنين المصريين الذين سافروا للسعودية عبر البوابة المصرية للعمرة سواء بتأشيرة عمرة أو زيارة أو سياحة منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن تجاوز حاجز الـ450 ألف مواطن، لافتا إلى أن تلك الأعداد ستصل بنهاية موسم العمرة 30 شوال المقبل إلى نحو 650 ألف مواطن وذلك بزيادة أكثر من 100 ألف عن الذين سافروا العام الماضي.