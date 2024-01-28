سقوط أمطار غزيرة في ذروة نوة الكرم بالإسكندرية.. وتحذير عاجل للمواطنين (صور)

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على كل مناطق المدينة الساحلية بدءاً من غرب إلى وسط والجمرك، وصولا إلى أحياء شرق الإسكندرية، تزامنا مع ذروة نوة الكرم الحالية التي متوقع أن تشهد أمطار غزيرة مع الساعات المتقدمة من مساء اليوم ويصحبها ارتفاع أمواج وبرودة شديدة.

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن رجال الصرف الصحي تعاملوا مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق غرب ووسط والجمرك وشرق وأحياء المنتزه أول وثان مع ذروة نوة الكرم الحالية.

سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية

وأضاف رئيس الشركة لـ«الوطن»، أنه جرى التعامل بشكل سريع مع سقوط الأمطار الغزيرة في ظل رفع درجة الإستعداد بالشركة منذ يوم الأربعاء الماضي، وحتى اعتدال الطقس المتوقع أن يعتدل مع الاسبوع المقبل في ظل اضطراب جوي كبير.

تحذير عاجل لسكان الإسكندرية بسبب نوة الكرم

من جهتها، حذرت محافظة الإسكندرية المواطنين من النزول من المنازل اليوم بسبب الأمطار الغزيرة، وانخفاض درجات الحرارة مطالبينهم، بأن يكون للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم، إضافة إلى تسهيل حركة سيارات الصرف الصحي لنزح وإزاحة مياه الأمطار من الشوارع.

وأشارت محافظة الإسكندرية إلى أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة التي تلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114.