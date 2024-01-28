أفضل طريقة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو في أمم أفريقيا

يلتقي مساء اليوم منتخب مصر أمام نظيره منتخب الكونغو، في مباراة حاسمة لهما في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، حتى يوم 11 فبراير المقبل؛ لذا وفي ظل حالة الترقب التي تسيطر على جماهير الكرة المصرية وعشاق الساحرة المستديرة، يمكن الإشارة إلى أفضل طريقة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو.

موعد مباراة مصر والكونغو

تنطلق مباراة مصر والكونغو، اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب «لاورينت بوكو»، في إطار منافسات دور الـ16 الذي تأهل له منتخب مصر بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية من البطولة، برصيد 3 نقاط حصدها من تعادلاته في البطولة بنفس النتيجة بهدفين لمثلهما، أمام موزمبيق وغانا وكاب فيردي، وأيضًا تعادل غانا وموزمبيق بهدفين لمثلهما في الجولة نفسها وارتفاع رصيدهما لنقطتين.

أفضل طريقة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

يمكن لكل جماهير الكرة المصرية ومتابعي البطولة القارية في نسختها الـ34 مشاهدة مباراة مصر والكونغو عبر القناة الجزائرية التي أصدرت بيانًا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أكدت خلاله نقلها لأحداث مباراة مصر والكونغو؛ إذ جاء فيه: «تتابعون يوم الأحد مباشرة وحصريا وبتقنية عالية الوضوح FULL HD على القناة الأولى الجزائرية ثمن نهائي كأس افريقيا الذي يجمع بين المنتخب المصري الشقيق ضد نظيره الكونغولي على الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي».

فك شفرة القناة الجزائرية لمشاهدة مباراة مصر والكونغو

ولأن القناة الجزائرية ستكون مشفرة، فيمكن مشاهدة مباراة مصر والكونغو في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 من خلالها عبر القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، بعد إدخال شفرتها، من خلال اتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في:

1- استخدام جهاز التحكم عن بُعد «الريموت» للدخول إلى القائمة.

2- الضغط على أيقونة «الإعدادات».

3- كتابة الرقم السري «0000»، أو «1111».

4- إدخال رمز فك الشفرة التالي «110000000000».

ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

يمكن لكل عشاق الساحرة المستديرة في القارة الأفريقية ضبط تردد القناة الجزائرية الأرضية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر والكونغو، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- استخدام الريموت والنقر على زر Menu أو القائمة.

2- الضغط على كلمة خيارات أو Options.

3- الضغط على تثبيت أو Installation.

4- يُفضل عند ضبط القناة اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

5- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

6- كتابة التردد التالي: 11680.

7- اختيار التردد الأفقي H.

8- اختيار معدل الترميز 27500.

9- الضغط على «Ok».

10- بعد الانتهاء يتم الضغط على حفظ أو Save.