«فن التعامل مع الجمهور».. ورشة عمل تدريبية للعاملين بالسياحة 11 فبراير

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، متمثلة في المركز العلمي لتدريب وسط الدلتا، وبالتعاون مع قطاع المتاحف متمثل في متحف كفر الشيخ، عن عقد ورشة عمل تدريبية للعاملين بالوزارة بعنوان «فن التعامل مع الجمهور» وذلك يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024، بمتحف كفر الشيخ.

اشتراطات التقدم لورشة العمل التدريبية «فن التعامل مع الجمهور»

وأضافت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان الداخلي الذي عممته على كل إدارات وقطاعات الوزارة، أنه يشترط في المتقدمين لحضور ورشة العمل التدريبية «فن التعامل مع الجمهور»، أن يكون من العاملين بنطاق محافظات وسط الدلتا، وأن يحضر موافقة جهة العمل التابع لها، وألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل.

آلية التقدم

وأشارت وزارة السياحة والآثار إلى أنه على العاملين الراغبين في حضور ورشة العمل التدريبية «فن التعامل مع الجمهور» استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على هذا الرابط ، مع ملء الاستمارة المرفقة بالإعلان، وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي training@mota.gov.eg موضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من اليوم.