«إسرائيل منهارة من الداخل».. غليان في تل أبيب للمطالبة بعزل نتنياهو والشرطة تتدخل

قالت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الشارع الإسرائيلي يغلي بفعل التصريحات الأخيرة التي كانت على لسان رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو والتي حاول فيها التنصل من الإخفاق في استعادة المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية حتى الآن.

وأضافت أبو شمسية، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن نتنياهو حمّل مسؤولية عرقلة إتمام صفقة تبادل المحتجزين إلى أهالي المحتجزين بسبب استمرار هذه التظاهرات، حيث قال إنها لن تساعد في استردادهم، بل ستعزز موقف حماس وتعنتها في عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص صفقة التبادل.

وتابعت: «هذه التصريحات كأنها فتيل شعلة، حيث شهدت 4 أماكن تظاهرات إسرائيلية مثل حيفا وتل أبيب وبئر السبع»، لافتةً إلى أن المظاهرات الكبرى كانت في تل أبيب، وبعد هذه التصريحات اشتدت حدة المواجهات بين شرطة الاحتلال والمتظاهرين وعوائل المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث استخدمت الشرطة القوة والعنف في التعامل مع المحتجزين على حد وصف بعض وسائل إعلام دولة الاحتلال.