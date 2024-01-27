مظاهرات في إسرائيل.. وتهديدات من أهالي المحتجزين لـ نتنياهو

طالب الآلاف من الإسرائيليين، وسط «تل أبيب» وحيفا وبئر السبع، بإسقاط حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو، وإجراء انتخابات جديدة، كما طالب المشاركون في المظاهرات بصفقة تبادل، وفق لما ذكرته وكالة«معا» الفلسطينية.

العشرات يتظاهرون مقابل منزل يتسحاق هرتسوج

أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، العشرات من أهالي المحتجزين الإسرائيليين، في قطاع غزة، الذين تظاهروا أمام منزل نتنياهو في قيسارية.

وفي وقت سابق، هدد أهالي المحتجزين، بتنظيم المظاهرة المركزية الأسبوع المقبل أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال، بمشاركة الآلاف.

كما شارك العشرات، في مظاهرة مقابل منزل رئيس الاحتلال الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، في القدس المحتلة.

ويجري مراقب الاحتلال الإسرائيلي، متنياهو أنجلمان، تحقيقا في سلوك جهاز أمن الاحتلال الداخلي «الشاباك» والشرطة، قبل وبعد عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، وفق ما ذكرته هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، طالب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بإقالة مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، على خلفية مزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة موظفين في الوكالة في عملية «طوفان الأقصى».

ومساء اليوم، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 12 من العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، المعروفة باسم «الأونروا»، وفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، شاركوا في اليوم الأول لعملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي.

نتنياهو: جنوب إفريقيا جاءت إلى «محكمة العدل الدولية» باسم «النازيين الجدد»

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق، إن «تل أبيب» ملزمة بتحقيق جميع الأهداف المعلنة للحرب على قطاع غزة، بما في ذلك القضاء التام على إحدى الفصائل الفلسطينية، والإفراج عن جميع المحتجزين حتى لو استغرق الأمر وقتا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار نتنياهو، إلى أن التحقيقات في عملية «طوفان الأقصى» ستبدأ بعد انتهاء «حرب غزة»، زاعما أن جنوب إفريقيا جاءت إلى «محكمة العدل الدولية» بمدينة «لاهاي» الهولندية، باسم «النازيين الجدد»، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقالت إحدى الفصائل الفلسطينية، في رسالة إلى عائلات المحتجزين الإسرائيليين، إن حكومة نتنياهو تكذب عليهم، موضحة أن إذا استمر رئيس حكومة الاحتلال بالحرب، فكونوا مستعدين لهكذا خبر، وهو إعلان مقتل كل المحتجزين الإسرائيليين في غارات إسرائيلية على القطاع.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة في أجواء المطلة

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، اعتراضه لأجسام مشبوهة في سماء لبنان، كانت في طريقها إلى إسرائيل، وسط سماع دوي صافرات الإنذار على الحدود الشمالية، بحسب وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، نقلا عن إذاعة الجيش.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ألقى قنابل مضيئة في أجواء المطلة.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحديده العديد من نقاط عمليات الإطلاق من لبنان إلى شمال إسرائيل.