محافظة الدقهلية تفوز بالمركز الأول في الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن فوز المحافظة بالمركز الأول على مستوى محافظات مصر، في الاستعداد الكامل من أجل مجابهة الأزمات والكوارث، بنسبة 97%.

تكريم رؤساء المدن والأحياء بالدقهلية

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه بمناسبة الفوز بالمركز الأول، جرى تكريم رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ونواب الرؤساء، بعد ما بذلوه من جهود كبيرة، من أجل الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث.

وأكد «مختار» أن الفوز بالمركز الأول والنجاح، جاء نتيجة حصاد 4 سنوات من العمل بشكل مستمر لأعضاء الجهاز التنفيذي كافة؛ إذ جرى شراء معدات جديدة للوحدات المحلية، بمبلغ قدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأوضح الدكتور أيمن مختار، أن إجمالي عدد المعدات الهندسية بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة، 1171 معدة متنوعة، تشمل:

- سيارات قلاب وأوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح أمطار وغيرها.

- معدات الحملة الميكانيكية كافة بالوحدات المحلية.

- لوادر وحفارات.

الاستعداد بشكل مستمر للحفاظ على الأرواح

وأكد «مختار» حرص محافظة الدقهلية على الاستعداد بشكل مستمر من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، من أجل التعامل مع وقت الأزمات والكوارث، والاستعداد والجاهزية الكاملة للحفاظ على الأرواح والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة.