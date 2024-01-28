إزالة 77 حالة تعد على الأراضي الزراعية في ثاني أيام الموجة 22 بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مواصلة تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لليوم الثانى على التوالي للمرحلة الأولى من الموجة، لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

إزالة 77 حالة تعد بمراكز المحافظة

وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 77 حالة تعد علي الأرض الزراعية وأملاك الدولة منها 52 حالة تعد علي أرض أملاك دولة جاءت بواقع 38 حالة بمركز العدوة، و3 حالات بمركز سمالوط، و11 حالة بمركز أبوقرقاص، إضافة الي إزالة 25 حالة تعد علي الأرض الزراعية بمركز سمالوط، حيث تمت الإزالة الفورية حتي سطح الارض باستخدام معدات الوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

3 مراحل لتنفيذ الموجة الـ22

يذكر أن الموجه الــ 22 سيتم تنفيذها علي 3 مراحل ، حيث تستمر أعمال المرحلة الأولي حتى 16 فبراير المقبل، والمرحلة الثانية ستبدأ عملها في 24 فبراير وحتي 15 مارس المقبل، أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس المقبل، حتى 12 أبريل 2024.