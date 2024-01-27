تنفيذ 30 مناورة للإخلاء في حالات الطوارئ بـ«صحة المنيا»

نفذت إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة في المنيا، حملات مرور على 19 منشأة صحية و7 منشآت صناعية كبرى، و86 منشأة صناعية صغرى و80 مخبزا، لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية.

تطبيق معايير السلامة والصحة

تأتي الحملة في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وضمن جهود مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد حسنين، وكيل الوزارة، بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالمنشآت على مستوى محافظة المنيا.

وأوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، أنه تنفيذا لتوجيهات وكيل وزارة الصحة، جرى تنفيذ 45 دورة تدريبية على أعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية لعدد 680 متدربا، وتنفيذ 30 مناورة للإخلاء في حالات الطوارئ، وإجراء تعاقد مركزي لصيانة طفايات الحريق على مستوى المديرية والإدارات الصحية والمنشات الصحية التابعة لها.

وأضافت أنه جرى اعتماد 5 لجان للسلامة والصحة المهنية من النقابة، وعمل قياسات بيئية لعدد 5 منشآت، وتقييم مؤشرات الأداء لـ76 منشأة صحية.

عقد دورة تدريبية تابعة لإدارة المركزية بوزارة الصحة

وأشارت مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، إلى أنه جرى عقد دورة تدريبية تابعة لإدارة المركزية بوزارة الصحة، بحضور 51 عضوا من مسؤولي الصحة المهنية على مستوى ديوان المديرية والإدارات الصحية.

وأكدت الدكتورة مروة محمد إسماعيل، أن إدارة السلامة والصحة المهنية مستمرة في جهودها لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالمنشآت على مستوى محافظة المنيا، حفاظا على سلامة العاملين وحماية المنشآت من المخاطر.